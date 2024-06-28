Özgür Özel'den 'siyasette yumuşama' çıkışı! "Bu kadar ağır şartlar varken..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ve siyasette normalleşme tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

BirGün'e yaptığı açıklamada ekonomik krize dikkat çeken Özel, "Millet bu kadar zorluk içindeyken kimse bizden yumuşama beklemesin" dedi. Diyalog zemininin sürmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Benim işim mağdurun, yoksulun, güvencesizin hakkını korumak. Bu kadar ağır şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak?" diye sordu.

"TOPLUMDA ERKEN SEÇİM TALEBİ VAR"

Erken seçim ile ilgili değerlendirmede bulunan Özel, yerel seçimlerdeki başarıya değinerek, şunları söyledi:

"O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var. Biz 31 Mart seçimlerinde oy isterken bunun bir yerel seçim olduğunu, herkesten oy istediğimizi söylemiştik. Seçim gecesi de şunu söyledik; 'aldığımız desteğin farkındayız. Erken seçimi ancak halk ister. Ekonomi bu kadar kötüye giderken asgari ücrete zam yapmazsanız; esnafı duymaz, para yok derken yandaşlar vergi ödemezse bıçak kemiğe dayanır."