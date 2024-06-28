CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olacak mı?

CHP kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen buluşmaların kurultaya hazırlık olmadığını ifade etti. Partide gündemin kurultay tartışması değil, erken seçim hazırlığı olduğu vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre; Kılıçdaroğlu'nun temaslarına anlam yüklenmemesi gerektiğini savunan bazı parti kurmaylarına karşın CHP'li bir isimden, “Görüşmeler Genel Merkez’e örtülü mesaj” değerlendirmesi geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının söz konusu olmadığının altını çizen eski CHP yönetimine yakın isimler, “Seçimden başarı ile çıkan bir genel başkana karşı kurultay istemeyeceğiz” ifadesini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu ile olan temaslarla “Parti içi farklı bir ses de var” mesajının verilmesinin amaçladığı kaydedildi.

"TÜM ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR"

ANKA'nın aktardığına göre; CHP kurmayları, gündemlerinin CHP’nin yaz programı ve olası bir erken seçimde uygulanacak parti politikalarını hazırlamak olduğunu kaydetti. Parti kaynakları, önceki genel başkanlarla yapılan görüşmelerin normal olduğunu, tüm eski genel başkanlarla düzenli görüşmeler yapıldığını ve kendilerinin tecrübelerinden yararlanıldığını söyledi.

CHP’nin kasım ayındaki seçimli kurultayını anımsatan kaynaklar, “Zaten kongremizi gerçekleştirdik. Tüzük kurultayı da seçimsiz. Bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİNDE BÖYLE BİR TARTIŞMA ZEMİNİ YOK"

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olarak çıkmasının ardından AKP’den alınan borçlu belediyelere rağmen belediyelerde süreci başarılı yönettiklerini aktaran kaynaklar, ülkenin öncelikli sorununun ekonomi olduğunu, diğer tartışmaların kısır ve anlamsız olduğu yorumunu yaptı. Kaynaklar, “CHP’de böyle bir tartışma zemini yok. Biz olası erken seçim için dış politikadan eğitime, sağlıktan çalışma hayatına kadar neler yapacağımızın programını çalışıyoruz” diye konuştu.

"YEMEK YENİYORSA 'AFİYET OLSUN' DENİR"

Kılıçdaroğlu-Yavaş ve beklenen Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmelerini değerlendiren kurmaylar, şunları söyledi:

“Her şeyden bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz ama parti içinde herhangi bir anlam çıkarma yok, daha çok dışarıda böyle bir durum var. Bunlar gayet sıradan, medeni ilişkiler. Bunlardan bir anlam çıkartmamak lazım. Yemek yeniyorsa ‘afiyet olsun’ denir.”