'Böyle Hesap mı Olur!' Cinayeti: Garson Öldü, Hepsi Saldırıyı Reddetti

Antalya'da bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga kanlı bitti. Müşterilerin bıçaklı saldırısına maruz kalan garson hayatını kaybetti. Şüpheliler ifadelerinde garsonu bıçaklamadıklarını savunup, suçlamaları reddetti.

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'Böyle Hesap mı Olur!' Cinayeti: Garson Öldü, Hepsi Saldırıyı Reddetti

İsyan ettiren olay Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Arif Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerden 3'ü eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen 3 kişi iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, küfretti.

BIÇAKLANAN GARSON KURTARILAMADI

Bunun üzerine çıkan kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç (25) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Şüpheliler ile işletme sahibi gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüpheliler ifadelerinde Volkan Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını savunup, suçlamaları reddetti. Jandarma bıçakta parmak izi ve delil incelemesi başlattı. İncelemenin ardından Bolkaç'ı bıçaklayan belirlenecek.

Evli ve 2 yaşında kızı olan Volkan Bolkaç'ın, cenazesi memleketi Uşak'ta defnedilecek.

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Kaynak: DHA

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