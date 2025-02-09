Van’da Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Van’da otomobil ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 kişi hafif yaralı yararlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van’da Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı’nda meydanda geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 BF 419 plakalı Citroen marka kapalı kasa kamyonet ile 65 DF 381 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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