Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yozgat'ta ambulans ve otomobil çarpıştı. Korkunç kaza sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yozgat'ta B.G. idaresindeki, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 66 DK 790 plakalı ambulans, Adliye Kavşağı'nda K.Ş'nin kullandığı 66 AD 404 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan ambulansın, Yerköy Devlet Hastanesinden bir hastayı Yozgat Şehir Hastanesine taşıdığı öğrenildi. Hasta vatandaş, kazanın ardından başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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