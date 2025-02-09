Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, su kanalına çarparak durabildi. Kazada, aracın sürücüsü Talha E. (20) yaralandı.

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Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Çakırca yolunda meydana geldi. Çakırca istikametine seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolünü yitiren 16 ASF 057 plakalı otomobil, savrularak su kanalına çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol ortasında duran aracın sürücüsü Talha E., yaralandı.

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Talha E., ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı: 1 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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