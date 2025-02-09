6 Gündür Devam Ediyor! Tekirdağ'da 'Poyraz' Esareti
Marmara'da tam 6 gündür etkili olan poyraz Tekirdağ'da hayatı felç etti. Deniz ulaşımında aksamalar devam ederken balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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