6 Gündür Devam Ediyor! Tekirdağ'da 'Poyraz' Esareti

Marmara'da tam 6 gündür etkili olan poyraz Tekirdağ'da hayatı felç etti. Deniz ulaşımında aksamalar devam ederken balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Son Güncelleme:
6 Gündür Devam Ediyor! Tekirdağ'da 'Poyraz' Esareti

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Tekirdağ Marmara Denizi Hava Durumu
Son Güncelleme:
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
49 Suçtan 32,5 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı 49 Suçtan 32,5 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
Diyarbakır’da Narkotik Operasyonlarında 68 Kişi Tutuklandı Diyarbakır’da Narkotik Operasyonlarında 68 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'