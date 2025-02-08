49 Suçtan 32,5 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
Denizli'de 123 suç kaydı bulunan ve 49 ayrı suçtan 32,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B (38), jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalıma başlattı.
JASAT ekibi, 26 ilde karıştığı 'Dolandırıcılık' suçundan aranan A.B'nin Serinhisar ilçesinde saklandığı evi belirledi. Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile operasyon yapan JASAT, A.B'yi yakaladı.
Şüphelinin 123 ayrı suç kaydı olduğu, ayrıca 49 suçtan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı
Kaynak: DHA
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