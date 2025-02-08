Çıldır Gölü’nde Muhteşem Gösteriler

Kars ve Ardahan’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Çıldır Gölü, bu yıl da renkli görüntülere sahne olan buz şenliğine ev sahipliği yaptı.

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Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve 123 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde, Kars Valiliği’nin koordinasyonunda Arpaçay Kaymakamlığı, Arpaçay Belediyesi ve çeşitli kamu kurumlarının katkılarıyla buz şenliği düzenlendi.

Arpaçay ilçesinin Taşbaşı Köyü mevkisinde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, donmuş göl üzerinde Kafkas halk oyunları sergilendi, curling ve sürat pateni gösterileri yapıldı. Ekiplerin buz üzerinde gerçekleştirdiği arama kurtarma tatbikatı ilgiyle izlenirken, halk ozanlarının atışmaları da büyük beğeni topladı. Kızak yarışlarının heyecan kattığı şenlikte, Fatma Yade Karlıklı’nın artistik buz pateni gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Ziyaretçiler, davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek şenliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Çıldır Gölü’nde Muhteşem Gösteriler - Resim : 1

‘KARS KÜRESİ’ HİZMETE AÇILDI

Etkinlik kapsamında, Çıldır Gölü kıyısında kafe olarak hizmet verecek ‘Kars Küresi’ açıldı. Kars Valisi Ziya Polat, Çıldır Gölü’nü dünya çapında bir turizm markasına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek tüm vatandaşları bölgeyi keşfetmeye davet etti. Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte kızak turu yapan Vali Polat, gölün sunduğu doğal güzelliklerin tanıtımının artırılacağını vurguladı.

Öte yandan, şenlik sonrası alandan ayrılan bir ambulansın kara saplanması üzerine vatandaşlar seferber olarak aracı kurtardı.

Kaynak: DHA

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