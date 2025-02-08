Diyarbakır’da Narkotik Operasyonlarında 68 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır’da, polis ekiplerinin ocak ayı boyunca düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 504 kişiden 68’inin tutuklandığı bildirildi.

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Diyarbakır’da Narkotik Operasyonlarında 68 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ocak ayında uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 504 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyon ve sokak çalışmalarında 136 kilo 1 gram skunk, 11 kilo 892 gram esrar ve türevleri, 13 kilo 215 gram metamfetamin, bin 866 ecstasy, 493 sentetik ecza, 17 gram kokain ve 11 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68’i, çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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