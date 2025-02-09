Düğünde Kavga Çıktı, Sandalyeler Havada Uçuştu

Olay, Kestel Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gerçekleşti. İddiaya göre, düğün için bir araya gelen yabancı uyruklu davetliler, başka bir grubun sahneye çıkmasından rahatsız oldu. Bu durum düğün sahiplerinin tepkisine yol açtı ve taraflar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O anlara ait cep telefonu görüntülerinde, tarafların salondaki sandalyeleri birbirine fırlattığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA