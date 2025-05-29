Beşiktaş'ta Restoran Yangını Korkuttu, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.Korkutan yangında dumandan etkilenen bir kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

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Beşiktaş'ta Restoran Yangını Korkuttu, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi. İskele yakınlarında bulunan 3 katlı bir restoranda sabahın erken saatlerinde mutfak bölümünde yangın çıktı. Saat 04.30 civarında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı da etkisi altına aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık kontrolü için ambulansa alındı. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beşiktaş'ta Restoran Yangını Korkuttu, İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Resim : 1

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

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Kaynak: DHA

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