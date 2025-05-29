TEM Otoyolu’nda Tır Devrildi, Trafik Tek Şeride Düştü

TEM Otoyolu'nda devrilen TIR nedeniyle İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler dikkatli olmaya çağrıldı.

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TEM Otoyolu’nda Tır Devrildi, Trafik Tek Şeride Düştü

Pendik Kurtköy mevkiinde TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, devrilen araç nedeniyle İstanbul yönündeki trafik tek şeride indirildi.

TEM Otoyolu’nda Tır Devrildi, Trafik Tek Şeride Düştü - Resim : 1

Otoyolda yaşanan yoğunluk sürücülere zorluk çıkartırken, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sürücülere sabır ve dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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Kaynak: DHA

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