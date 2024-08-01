Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi!

Batman'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için eylem yapan bir grup, Starbucks ve Burger King şubesine saldırdı. Şubelerin camlarını kıran ve sandalyelerini parçalayan gruba polis müdahale etti.

Son Güncelleme:

Batman'da Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast ve İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grup, Starbucks şubesine saldırdı. İşyerinin camları kırıldı, kahve içen bazı müşteriler darp edildi.

HANİYE SUİKASTI DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındığı bir saldırıda öldürüldü. Hamas'tan çarşamba sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, "Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki evine baskın düzenleyen hain siyonistler tarafından öldürüldü" denildi.

İran Devrim Muhafızları, Haniye'ye suikast düzenlendiğini çarşamba sabahı devlet televizyonuna doğruladı. Yayındaki analistler, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtti.

BATMAN'DA STARBUCKS VE BURGER KİNG ŞUBELERİNE SALDIRI

İsrail'in İran'da düzenlediği suikastla Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesi Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi. Batman’da ise Haniye’nin öldürülmesine tepki için toplanan kalabalık içinden bir grup Starbucks şubesine saldırdı, bazı müşterileri darp etti.

Batmangazetesi'nin aktardığına göre grup Batman Park AVM'deki Starbucks şubesi ile Worldmar AVM'de bulunan bulunan Burger King şubesinin camlarını kırdı, sandalyelerini parçaladı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yeni saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri VerdiHaniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri VerdiDünya

Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu: 'İran'ın Vekil Güçlerine Ağır Bir Darbe İndirdik'Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu: 'İran'ın Vekil Güçlerine Ağır Bir Darbe İndirdik'Dünya

Haniye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazzeli Çocukların Kanından Daha Kıymetli DeğildirHaniye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazzeli Çocukların Kanından Daha Kıymetli DeğildirGüncel

Etiketler
Starbucks Batman Hamas
Son Güncelleme:
Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Ankara'da Gaz Sızıntısı Nedeniyle 3 Kişi Hastanelik Oldu Gaz Sızıntısı Nedeniyle 3 Kişi Hastanelik Oldu
En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
AKP'li Tuğrul Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Ettiğini Duyurdu AKP'li Türkeş, Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti
Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi
Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi! Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor