Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi!

Batman'da Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast ve İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grup, Starbucks şubesine saldırdı. İşyerinin camları kırıldı, kahve içen bazı müşteriler darp edildi.

HANİYE SUİKASTI DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındığı bir saldırıda öldürüldü. Hamas'tan çarşamba sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, "Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki evine baskın düzenleyen hain siyonistler tarafından öldürüldü" denildi.

İran Devrim Muhafızları, Haniye'ye suikast düzenlendiğini çarşamba sabahı devlet televizyonuna doğruladı. Yayındaki analistler, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtti.

BATMAN'DA STARBUCKS VE BURGER KİNG ŞUBELERİNE SALDIRI

İsrail'in İran'da düzenlediği suikastla Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesi Türkiye'nin birçok şehrinde protesto edildi. Batman’da ise Haniye’nin öldürülmesine tepki için toplanan kalabalık içinden bir grup Starbucks şubesine saldırdı, bazı müşterileri darp etti.

Batmangazetesi'nin aktardığına göre grup Batman Park AVM'deki Starbucks şubesi ile Worldmar AVM'de bulunan bulunan Burger King şubesinin camlarını kırdı, sandalyelerini parçaladı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin yeni saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.