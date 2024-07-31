Haniye'nin Oğlu: Babamın Kanı Gazzeli Çocukların Kanından Daha Kıymetli Değildir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İsmail Haniye'nin en büyük oğlu Abdusselam Haniye, babasının öldürülmesiyle ilgi konuştu.

'BABAMIN KANI, GAZZELİ ÇOCUKLARIN KANINDAN DAHA KIYMETLİ DEĞİL'

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Haniye, "İşgalcilere 'ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü ve devrimini durduramayacaksınız' diyoruz. Liderlere yönelik her suikast, halkımız ve İslam alemi için yeni bir devrimi canlandıracaktır" dedi. Haniye, "Babamın kanı Gazzeli çocukların veya kişilerin kanından daha kıymetli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir" diye konuştu.

'BABAM GECE GÜNDÜZ ŞEHİTLİK PEŞİNDEYDİ'

İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam sosyal medyada yayımlanan bir videoda ise "Onun (Haniye) vasiyeti her zaman arzuladığı ulusal birlik, Gazze'ye yönelik saldırıları bitirmek ve halkımız için zafer kazanmaktı" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​Abdusselam Haniye, videoda şunları kaydetti:

"Onun kanı ne halkımızın kanından, ne de bir annenin şehit oğlu için döktüğü gözyaşından daha kıymetlidir. Babam çocukluğundan beri direnişin, devrimin, mücadelenin yolunu tuttuğu için gece gündüz şehitlik peşindeydi."

Babasının çok sayıda suikast girişimine maruz kaldığını ancak bunlardan kurtulduğunu hatırlatan Haniye, babasının hayatının, cihat ve direniş yolunda çalışmakla geçtiğini söyledi. Ayrılığın zor olduğunu ancak bunun en hayırlı ayrılık olduğunu söyleyen Abdusselam, "Haniye'nin oğulları ve torunları 7 Ekim'de İsrail'in burnunu yere sürttü ve Haniye’nin halkı, tarihin en büyük katliamında dimdik ayakta kaldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi olayla ilgili açıklama yapmayı reddetti. İsmail Haniye, 6 Mayıs 2017 tariginde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.