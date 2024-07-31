İsmail Haniye için Yurt Genelinde Gıyabi Cenaze Namazları Kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Haniye'nin ölümünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze nemazları kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Adıyaman

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve çok sayıda kişi Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.

İmam Mehmet Şaşmaz tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, yaptığı açıklamada, sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradığını söyledi.

Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Tekin, "İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki Heniyye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Haniye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.

Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti:

"Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiç bir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."

Kayseri

Kayseri'de Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi Haniye için cenaze namazı kılındı. Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Yozgat

Hamas lideri Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

Çorum

Haniye için Çorum'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin Platformu tarafından öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AKP İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını ifade ederek, "Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin" dedi.

Kaynak: Ajanslar