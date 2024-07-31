Suikasttan Hemen Önce... İşte Haniye'nin İran'daki Son Görüntüleri

Suikast sonucu İran'da hayatını kaybeden Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu.

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Suikasttan Hemen Önce... İşte Haniye'nin İran'daki Son Görüntüleri

İran Cumhurbaşkanlığına seçilen Mesud Pezeşkiyan’ın görevi teslim alma törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da İsrail’in hava saldırısı neticesinde evinde hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin son görüntüleri paylaşıldı.

Suikasttan Hemen Önce... İşte Haniye'nin İran'daki Son Görüntüleri - Resim : 1

İran’ın resmi haber ajansı IRNA Türkçe, sosyal medyadan Haniye’nin saldırıya uğramadan önceki fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşıma “Şehit Haniye’nin Tahran’daki son görüntüleri” notu düşüldü.

Suikasttan Hemen Önce... İşte Haniye'nin İran'daki Son Görüntüleri - Resim : 2

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