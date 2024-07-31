Dilencinin Üzerinden 19 Bin 765 TL Çıktı!

Hatay’da zabıta ekipleri dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Dilencinin üzerinden 19 bin 765 TL çıktı.

Dilencinin Üzerinden 19 Bin 765 TL Çıktı!

Hatay’da zabıta ekipleri devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesinde bir vatandaşın dilencilik yaptığını tespit etti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi. Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

'DİKKATLİ OLUN'

Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' diyerek cevap verdi. Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA

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