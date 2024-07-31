Kırklareli'nde İlk Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Kırklareli'nde yılın ilk ayçiçeği hasadı yapıldı. İlk hasadı yapan çiftçiye bir teneke yağ hediye edildi.

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Kırklareli'nde İlk Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan Kırklareli’nde ayçiçeği hasadı başladı. Pınarhisar ilçesinde yılın ilk ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Pınarhisar ilçesinde de ilkbaharda ekimi yapılan ayçiçekleri olgunlaştı. Üreticiler, tarlalarda hasat dönemine başladı.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar ilçemizde, 2024 yılı üretim sezonunun ilk ayçiçeği hasadı, İlçe Müdürlüğümüzün teknik personellerinin kontrolünde gerçekleştirilmiştir" denildi.
İlk hasadı yapan çiftçiye ise yetkililer tarafından bir teneke yağ hediye edildi.

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