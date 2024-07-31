Araç Sahipleri Dikkat! Ödemeyenler İçin Sadece 15 Gün Süre Var

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile Türkiye'deki araç sahipleri için yeni kurallar getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre, otoyollarda ve erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında kaçak geçiş yapan araç sahiplerine önemli yaptırımlar uygulanacak.

15 GÜNDE ÖDEME YAPILMAZSA...

Yeni düzenlemeye göre, gişelerden kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, geçiş ücretinin bir katı kadar idari para cezası uygulanacak ve bu ceza için ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Örneğin, eğer bir araç sahibi kaçak geçiş yaptığı için 50 TL'lik bir ödeme yapması gerekiyorsa, 15 gün içinde bu ödemeyi yapmadığı takdirde toplamda 100 TL ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca, geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan formülde de değişikliğe gidildi. Daha önce "Bir Km'lik otoyol birim fiyatı" 0.25 lira olarak hesaplanırken, bu rakam 1 liraya yükseltildi. Bu değişiklik, otoyol geçiş ücretlerinin artmasına neden olacak.

Bu düzenlemelerle, kaçak geçişlerin önüne geçilmesi ve otoyol gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Araç sahiplerinin bu değişikliklere dikkat etmeleri ve cezalarla karşılaşmamak için geçiş ücretlerini zamanında ödemeleri gerekiyor.

AMAÇ CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

Bu değişikliklerin yanı sıra, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle birlikte, otoyol ve köprü geçişlerinde daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle kaçak geçiş yapan araç sahiplerinin, 15 gün içinde usulüne uygun şekilde ödeme yapmaları halinde idari para cezasından muaf tutulacak olmaları, düzenlemenin caydırıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Araç sahipleri için bu düzenlemeler, otoyol ve köprü geçişlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini ve ödemelerini zamanında yapmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, kaçak geçişlerin azaltılması ve geçiş ücretlerinin daha düzenli bir şekilde tahsil edilmesi hedefleniyor.