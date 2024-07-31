Kara Para Aklamada En Çok Bu Yöntemi Kullanıyorlar! 20 Milyon TL 2 Ayda 60 Milyon TL Oluyor

Kara para aklamada en yaygın ve kolay yöntem olarak süper lüks otomobil galerileri işaret ediliyor. 20 milyon TL değerindeki bir otomobil 2 ayda çete üyelerinden oluşan 10 ayrı kişi üzerinden geçerek 60 milyon TL değere ulaşıyor. Yurt dışından nakit ya da banka aracılığıyla para getirmenin zor olması nedeniyle ise artık mail order veya kripto kullanıldığı öğrenildi. Sektör temsilcileri ise süper lüks otomobil satan bayilerin defterlerine bakılması gerektiği çağrısı yapıyor.

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Kara Para Aklamada En Çok Bu Yöntemi Kullanıyorlar! 20 Milyon TL 2 Ayda 60 Milyon TL Oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün düşük vergi ödeyip süper lüks otomobillere sahip olan mükelleflerle ilgili çalışma başlatılacağını duyurdu. Peki, lüks otomobiller üzerinden nasıl kara para aklanıyor? Cevabı süper lüks otomobil ticareti çünkü bu yöntemin en kolay yöntem olduğu belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, örneğin 20 milyon liralık ikinci el bir Ferrari markalı otomobil, galeriden çete üyesine kâğıt üzerinde satılıyor. Bu satış işlemi 2 ayda 10 kez gerçekleşiyor. Yani bir süper lüks otomobil, kısa süre içinde 10 farklı kişi üzerinden geçiyor. Üzerlerine paravan şirketi kurulan çete üyeleri kendi aralarından al-sat yapıyor. Son olarak aynı otomobil galeriye 2 ay sonra geri dönüyor. Ancak bu defa bedeli 60 milyon TL olarak… Böylece 40 milyon liralık kara para sistemde aklanmış oluyor.

ARTIK KRİPTO KULLANILIYOR

Sektör temsilcileri de durumdan oldukça şikayetçi. Yıllardır bu yöntemin kullanıldığını belirten temsilciler, parayı nakit ya da banka aracılığıyla yurt dışından getirmenin zor olması nedeniyle artık mail order veya kripto kullanıldığını söyledi. Sektör temsilcileri, süper lüks otomobil satan bayilerin defterlerine bakılması gerektiği çağrısı yaptı.

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