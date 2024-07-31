Adana'da Aranan 91 Kişi Yakalandı

Adana’da çeşitli suçlardan aranan 91 şüphelinin yakalandı.

Adana'da Aranan 91 Kişi Yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 91 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 144 fişek-kartuş, 164 gram narkotik madde ile 102 bin 123 uyuşturucu hap ele geçirildi. Motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde ilçe genelinde bin 945 araç ve motosiklet sorgulanırken, 6 araç-motosiklet çalıntı halde yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda 401 şahıs sorgulanırken, 25'inin mobil göç aracına götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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