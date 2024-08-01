Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu: 'İran'ın Vekil Güçlerine Ağır Bir Darbe İndirdik'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından gözler İsrail’e çevrildi. Aynı gece Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah komutanının bulunduğu binayı bombalayan İsrail’den ilk açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik” dedi.

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Netanyahu, Haniye Suikasti Sonrası İlk Kez Konuştu: 'İran'ın Vekil Güçlerine Ağır Bir Darbe İndirdik'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğraması sonrası İsrail'den bir açıklama gelmemişti.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise akşam saatlerinde ilk açıklamasını yaptı. Haniye'den doğrudan bahsetmeyen Netanyahu, "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

Netanyahu ayrıca, "İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

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