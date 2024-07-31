Savaş Hattı Alarmda! Haniye Suikastından Sonra Netanyahu'dan Dikkat Çeken Hamle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. İsrail basınında çıkan haberlerde, buna ek olarak Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberi doğrulamadı.

Hamas lideri İsmail Haniye de bu sabah erken saatlerde İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Saldırıda Haniye hayatını kaybederken, İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminden suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA