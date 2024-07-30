İsrail - Hizbullah Gerilimi Tırmanıyor... Havayolu Şirketleri Beyrut Uçuşlarını İptal Ediyor

İsrail ve ABD’nin Lübnanlı milis grup Hizbullah’ı sorumlu tuttuğu Golan tepelerine yönelik saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ''sert bir karşılık'' vereceklerini ifade etmişti. İsrail’in Beyrut veya Lübnan’ın başka bir bölgesini hedef almasından duyulan endişe nedeniyle birçok havayolu şirketi Beyrut uçuşlarını durdururken; ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve Fransa Lübnan’daki vatandaşlarına ülkeyi terketme çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Aegean ve Almanya'nın Condor Havayolları, bugün Beyrut uçuşlarını iptal etti. Aegean, perşembe gününe kadar uçuşlarını askıya aldığını belirtirken; Condor, salı günkü Düsseldorf - Beyrut uçuşunu iptal etti. Air France, Swiss, Eurowings ve Lufthansa havayolları pazartesi günü uçuş iptallerini duyurmuştu. Pegasus, Emirates, Royal Jordanian, EgyptAir, Iran Air, Qatar Airways ve Etihad gibi havayollarının Beyrut uçuşlarının bazıları askıya alındı, ertelendi veya iptal edildi.

BEYAZ SARAY’DAN İSRAİL’E GERİLİMİ TIRMANDIRMAMA ÇAĞRISI

Beyaz Saray, İsrail'e, hafta sonu Golan Tepeleri’ne yönelik roket saldırısına itidalli bir karşılık göstermesi ve daha geniş bölgesel bir savaşa yol açabilecek bir tırmanıştan kaçınması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John F. Kirby gazetecilere, "İsrail'in kendini savunma hakkı var. Hiçbir ülke bu tür bir tehdit ile yaşamak zorunda kalmamalı" dedi. Kirby, ayrıca “Diplomatik bir çözüm için hâlâ zaman ve alan olduğuna inanıyoruz, kimse daha geniş bir savaş istemiyor ve böyle bir sonucun önlenebileceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA