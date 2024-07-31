ABD'den Haniye Suikastına İlişkin İlk Açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin "Gazze'de ateşkes artık zorunluluk" dedi. Blinken'a göre, ABD'nin suikasttan haberi olmadı.
ABD'den Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülmesinin ardından ilk resmi açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze'de ateşkes artık zorunluluk" dedi. Blinken, suikasttan haberdar olmadıklarını da öne sürdü.
ABD'NİN 'TERÖRİSTLER LİSTESİ'NDEYDİ
58 yaşında öldürülen Haniye, ABD'nin kendisini 'teröristler listesine' eklediği 2018'den beri Katar'da yaşıyordu.
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