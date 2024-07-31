JPMorgan'dan Merkez Bankası İçin Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verildi

Dünyaca ünlü yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indirimi yapacağını açıkladı. JPMorgan, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ekim veya kasım ayında başlayacağı öngörüsünü paylaştı.

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JPMorgan'dan Merkez Bankası İçin Faiz İndirimi Tahmini: Tarih Verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaklaşık üç aydır faizleri sabit tutuyor. ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilk faiz indirimi beklentisini paylaştı.

JPMorgan'ın Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, dezenflasyon süreciyle beraber faizlerin de indirilmeye başlanacağını açıklayarak tarih verdi.

EKİM-KASIM AYLARINDA

Bağrıaçık, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, enflasyonun düştüğüne dair sinyaller almasıyla Ekim veya Kasım aylarında faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz," değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, hükümetin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda önemli bir etki yarattığını ve Türkiye'nin geçen yıl rezervlerini son beş yıldan daha fazla güçlendirdiğini belirtti.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak teyit etti. Bu gelişmenin ardından uzmanlar, Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki iyileşmelerin devam etmesi durumunda kredi notunun önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla artabileceğini düşünüyor. Uzmanlar, özellikle bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olmasının bu beklentiyi desteklediğini belirtiyorlar.

Ekonomist Bağrıaçık, Türkiye'de birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2025'ten itibaren artmasını beklediğini söyledi. Bu öngörü, ekonomik göstergelerin iyileşmesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye pazarına olan ilgisinin artması ile ilişkilendiriliyor.

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