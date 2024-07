Haniye Suikastine Misilleme! İran Dini Lideri Hamaney, İsrail’e Direkt Saldırı Emri Verdi

İsrail'in Tahran'da Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından, "İran topraklarında dökülen kanının intikamını almayı görev biliyoruz" açıklaması yapan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e doğrudan saldırılması emrini verdiği iddia edildi.

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, İranlı kaynaklara dayanarak, İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip Hamaney'in, askeri yetkililere, Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiğini yazdı. Habere göre Hamaney, emri, bu sabah Haniye suikastının ardından kendi başkanlığında acilen düzenlenen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verdi.

NYT, iddiasını, ikisi Devrim Muhafızları'ndan olan üç İranlı yetkiliye dayandırdığını belirtti.

"İNTİKAMINI ALMAYI VAZİFEMİZ KABUL EDİYORUZ"

Hamaney Hamas lideri Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.