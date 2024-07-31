Hamas Yetkilisi: Savaş İstemiyoruz Ama Suç Cezalandırılmalı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamas’ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya’dan açıklama geldi. Hayya, “Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı” dedi.

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Hamas Yetkilisi: Savaş İstemiyoruz Ama Suç Cezalandırılmalı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas’ın üst düzey yetkilisi Halil El Hayya, İran’ın başkenti Tahran’da basın toplantısı düzenledi. El Hayya, “Biz ve İran bölgesel savaş istemiyoruz ama suç cezalandırılmalı” dedi.

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Kaynak: İHA

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