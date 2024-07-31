Haniye'nin Cenaze Töreninin Tarihi Belli Oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın görevi teslim alma töreni nedeniyle bulunduğu İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Haniye’nin ölümüne dünyadan birçok tepki gelirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan da bir paylaşım geldi. Davutoğlu, Haniye’nin cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Davutoğlu, Haniye’nin cenaze töreninin Katar’ın başkenti Doha’da Cuma günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Davutoğlu, paylaşımının tamamında şunları kaydetti:

"Gerçek liderler temsil ettiği toplumun kaderini paylaşanlardır.

2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden, son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Heniyye’nin şehadeti kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işaretidir. 2012 yılında İsrail uçakları Gazze’yi bombalarken evinde görüşüp oradan Şifa hastanesine gittiğimde onun cesaret ve metanetine şahit olmuştum. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti sonrası İstanbul’da görüştüğümüzde 'onların diğer Filistinlilerden farkı yok, şehadetleri mübarek olsun' demişti.

Geçtiğimiz hafta telefonda görüştüğümüzde de Gazze soykırımına ve Netanyahu’nun ABD kongresindeki konuşmasına karşı aldığım tavır için teşekkür etmişti. Bu sabah Halid Meşal ile görüştüm ve taziyelerimi ilettim. Cenazenin Cuma günü Doha’da kaldırılmasını planladıklarını iletti. Allah şehadetini kabul eylesin ve kahraman Gazze halkının zaferine vesile kılsın."