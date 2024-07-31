Dış Ticaret Açığı Haziranda Arttı

Haziranda dış ticaret açığı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Bu artışla dış ticaret açığı milyar 298 milyon dolardan 5 milyar 871 milyon dolara yükselmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi kapsamında yayımladığı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak, 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar oldu.

Yayımlanan verilere göre, ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Haziranda yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan, 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.

Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan, 19 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.