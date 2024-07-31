Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Mersin'de 3 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
Diyarbakır'da 'Kürtçe' Hamlesi: Belediye Silinen Yazıları Yeniden Yazdı Belediye Silinen Kürtçe Yazıları Yeniden Yazdı
Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı
ÇOK OKUNANLAR
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye Öldürüldü
Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş
Özgür Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi? Eylül Ayını İşaret Etti... Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi?
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı! Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı!