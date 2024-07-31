Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar
Mersin'de 3 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında kazma, kürek, çekiç ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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