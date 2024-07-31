Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa kapında görüldü.
Uzun süredir kameralardan uzak olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜGVA kampında gençlerle buluştu. Eski bakan, gençlere hitap ederken onların toplum için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.
Berat Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" ifadelerini kullandı.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Lise gençliğinin coşkusuyla, heyecanıyla geçirdiğimiz TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı’nın kapanış programında Bakanımız Berat Albayrak konuğumuzdu.— İbrahim Beşinci (@ibrahim_besinci) July 30, 2024
El ele verdiğimiz, omuz omuza öğrendiğimiz, gönülden gönüle sevdiğimiz, 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ gencimizle buluştuğumuz bir maceranın sonuna… pic.twitter.com/TNOytXEYIW