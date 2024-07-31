Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa kapında görüldü.

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Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Uzun süredir kameralardan uzak olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜGVA kampında gençlerle buluştu. Eski bakan, gençlere hitap ederken onların toplum için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Berat Albayrak Aylar Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

Berat Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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