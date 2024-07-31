112 Ekipleri Bu Kez Yaralı Yavru Yaban Keçisine Müdahale Etti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri hasta dönüşü yolda rastladıkları yaralı yavru dağ keçisine müdahale ettiler.Artvin’in...

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112 Ekipleri Bu Kez Yaralı Yavru Yaban Keçisine Müdahale Etti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri hasta dönüşü yolda rastladıkları yaralı yavru dağ keçisine müdahale ettiler.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan 112 Sağlık çalışanları Ahmet Akıncı, Nuri Yılmaz ve Zeynep Aslan, Artvin Devlet Hastanesine hasta sevkinin ardından dönüş yolunda karayolu üzerinde yavru dağ keçisini fark ettiler.112 ekipleri, araç çarpması sonucu hareketsiz şekilde yaralı halde yolda yatan yavru dağ keçisine hemen müdahale ettiler.

Kafasında ve ağzında kanaması olan dağ keçisinin ilk yardım ve pansuman işlemlerini titizlikle gerçekleştiren ekipler, keçinin yaralarını tedavi ederek sağlıklı bir şekilde doğaya geri bırakılmasını sağladı. Kendine gelen yavru dağ keçisi hızlıca uzaklaşarak yeniden yaşam alanına geri döndü.

Kaynak: İHA

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