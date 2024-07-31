Sosyal Medyada Gündem Oldu! Doğu Perinçek'ten Icardi-Simge Sağın Yorumu

Doğu Perinçek'in canlı yayında Mauro Icardi ve Simge Sağın'la ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Perinçek, "Ben gönlüyle değil ayağıyla kafasıyla ilgileniyorum" dedi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu! Doğu Perinçek'ten Icardi-Simge Sağın Yorumu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendiren Simge Sağın hakkında yorum yaptı. Moderatör Fulya Öztürk canlı yayında "Icardi ile Simge Sağın aşkı konuşuluyormuş. Doğu Perinçek hayretler içinde izliyor" sözleriyle Perinçek'e pas attı.

Perinçek de Icardi'nin karakterli bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Ben gönlüyle değil ayağıyla kafasıyla ilgileniyorum. Gayet başarılı ve karakterli bir oyuncu olduğu görünüyor. Öbür tarafını bilmiyorum ama... Takımla birlik halinde kaprisleri olmayan bir futbolcu. Diğer gönül meselelerini takip etmiyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayındaki bu anlar birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar, 'benim rüyaların tuhaflık seviyesi' yorumunda bulunurken bazıları ise, 'Bir kez daha TV izlemeyi bırakmamı kutladım. Bravo kendim' paylaşımı yaptı.

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