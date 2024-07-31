Diyarbakır'da 'Kürtçe' Hamlesi: Belediye Silinen Yazıları Yeniden Yazdı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda sürücülere yönelik uyarı amaçlı yazılan Kürtçe "önce yaya" ve "yavaş" yazılarının silinmesini istedi.

Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz gecesi saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzerini boyalarla kapattı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.

Kaynak: ANKA