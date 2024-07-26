Van'da Kürtçe Tahammülsüzlüğü! Trafik Uyarılarına 'Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak' Yazdılar

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yaya geçitlerine Türkçe'nin yanı sıra yazılan Kürtçe yazıların üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi, yazıyı yazanlar hakkında yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

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Van'da Kürtçe Tahammülsüzlüğü! Trafik Uyarılarına 'Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak' Yazdılar

Van'ın İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, belediye tarafından bir süre önce Türkçe'nin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarı yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok caddesinde yaya geçitlerine Türkçe ‘Önce yaya’ anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazıldı. Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

Van'da Kürtçe Tahammülsüzlüğü! Trafik Uyarılarına 'Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak' Yazdılar - Resim : 1

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz. Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir."

Belediye, yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Van'da Kürtçe Tahammülsüzlüğü! Trafik Uyarılarına 'Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak' Yazdılar - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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