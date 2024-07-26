CHP'li Türkan Elçi'nin Oteline Saldırı Soruşturmasında Yeni Dalga: 5 Gözaltı Daha

Diyarbakır'da CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otel ile bir kafeye ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 'Kantar' operasyonunda 3 kişi tutuklanmıştı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen 'Topuz' operasyonunda da 5 şüpheli gözaltına alındı.

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CHP'li Türkan Elçi'nin Oteline Saldırı Soruşturmasında Yeni Dalga: 5 Gözaltı Daha

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Temmuz'da bir kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Görüntülerde, ateş eden kişinin, kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri 'Kantar' operasyonunda V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüphelinin tutuklandığı olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen 5 şüpheliyi daha tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabah saatlerinde 70 polisin katıldığı eş zamanlı 'Topuz' operasyonu düzenlendi. Aramalarda bazı dijital materyaller ve fişekler ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 TutuklamaTürkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 TutuklamaGüncel

Kaynak: DHA

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