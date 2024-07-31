Kulislerden Sızdı... AKP'nin Transferler İçin Beklediği Tarih Belli Oldu: Rozetleri Erdoğan Takacak

Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos'ta Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden ve AKP'ye geçecek olan en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takacak.

Kulislerden Sızdı... AKP'nin Transferler İçin Beklediği Tarih Belli Oldu: Rozetleri Erdoğan Takacak

AKP'nin, uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğini beklediği iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, 14 Ağustos'taki törende, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takılacak.

İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AKP’ye geçmek istediği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz fırsatçılık yapmayız" diyerek bu konuda acele edilmemesini istediği iddia edilmişti.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; AKP, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor. 23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AKP, "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük töreni ise yeni transferlerle taçlandırmayı hedefliyor. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.

Erdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi SözlerErdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi SözlerSiyaset

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