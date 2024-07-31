Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Osman Kavala ve diğer Gezi davası tutuklularını ziyaret etmek için verdiği dilekçeye günlerce yanıt verilmedi. Türkeş önceki gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kendisine şifahen ziyaret izni verdiğini açıkladı. Gerçek Gündem’e konuşan AKP’li önemli bir isim Tunç’un bu görüşmede Türkeş’ten özür dilediğini açıkladı.

Tuğba Özer Tuğba Özer
Son Güncelleme:
Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş

TUĞBA ÖZER-GERÇEK GÜNDEM

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala ve Gezi davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamış, ardından da 19 Temmuz’da Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Talebine bir hafta boyunca yanıt alamayan Türkeş sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Adalet Bakanını “Dosyayı sümenaltı etmeye çalışmakla” suçlamıştı.

Türkeş bu siteminden bir gün sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Bakanlığın ziyaret talebini onayladığını duyurmuştu.

'YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU'

Türkeş’in açıklamalarına dün yanıt veren Bakan Tunç, Türkeş’i aradığını belirterek “Milletvekillerimiz de kendi yakınları olmasa dahi başvurduklarında makul bir süre içerisinde o görüşmeleri biz sağlıyoruz. Sayın Türkeş’in talebi de bu şekildeydi. Bizim bu konuda ‘Görüştürmeyeceğiz’ gibi bir bildirimde bulundurmadan, görüşme gününü kararlaştırmaya çalışırken bir açıklama yaptı. Açıklamasında dosyanın sümenaltı edildiği gibi ifadeler kullanmıştı. Ben kendisini aradım. Adalet Bakanlığı’nda hiçbir dosya sümenaltı edilmez” dedi.

Bakan ve Türkeş arasında gerçekleşen telefon görüşmesini sorduğumuz AKP’ye yakın bir kaynak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eleştiri dolu paylaşım sonrası Türkeş’i arayarak özür dilediğini ve “bir yanlış anlaşılma oldu” dediğini aktardı.

DİLEKÇEYE HALA YANIT YOK

Öte yandan 8 Temmuz’da Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin tarafından Adalet Bakanlığı’na hükmün kanun yönünden bozulması ve yeniden bir yargılama yapılması için dilekçe verilmişti. Kavala, 25 Nisan 2022'de açıklanan kararla " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, casusluk suçlamasından ise beraat etmişti.

Dilekçede oluşturulan algının aksine Kavala’nın casusluktan beraat ettiği vurgulanarak, hükümet sisteminin 2018’de değiştiği bu nedenle “Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Suçu”nun ortadan kalmış olduğu ifade edildi.

Bakan Tunç açıklamalarında bu dilekçeye de değinerek "Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. 13'üncü Ağır Ceza yeniden yargılama talebini reddetmişti. 14'üncü Ağır Ceza da itirazı reddetti. Sonrasında kanun yararına bozma dilekçesiyle Adalet Bakanlığına başvuruldu. Tabii buradan yeniden yargılamayla ilgili sebep olarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu bakımından parlamenter sistem hükümet döneminde işlenen bir suç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, o nedenle suçun mağduru değişmiştir gibi bir gerekçe sunuldu. Bu gerekçeyi bakanlık olarak uygun görmedik” demişti.

Söz konusu dilekçeye 23 gündür bakanlıktan bir dönüş yapılmadı.

Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye Sert Sözler: Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar, Gangsterliği Size Türkeş Mi Öğretti?Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye Sert Sözler: Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar, Gangsterliği Size Türkeş Mi Öğretti?Güncel
AKP'li Türkeş'ten Adalet Bakanı Tunç'a Osman Kavala Tepkisi: 'Dosyayı Sümen Altı Ediyor'AKP'li Türkeş'ten Adalet Bakanı Tunç'a Osman Kavala Tepkisi: 'Dosyayı Sümen Altı Ediyor'Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tuğrul Türkeş Osman Kavala Adalet Bakanlığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AKP
Son Güncelleme:
En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor En Geçimsiz 3 Burç! Onlarla Yola Çıkmak ve Onlarla Aynı Ortamda Olmak Çok Zor
TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de TBMM'nin Tatile Girmesi Kararı Resmi Gazete'de
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
Canlı Yayında Flaş İddia! Sedat Peker Türkiye'ye mi Dönüyor? Sedat Peker Türkiye'ye mi Dönüyor?
ÇOK OKUNANLAR
Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı: Not Bırakıp Ortadan Kayboldu Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı
İzmir Urla’da Orman Yangını! Evler Tahliye Edildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı İzmir'deki Orman Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı
İsrail Saldırısı Sonrası Lübnan'dan Açıklama: BMGK'ya Şikayette Bulunacaklar İsrail Saldırısı Sonrası Lübnan'dan İlk Açıklama
Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu Mersin'de Sokak Ortasında Ceset Bulundu
Paris 2024'te Dördüncü Gün: Japonya Bugünü de Lider Tamamladı Japonya Paris'te Liderliği Bırakmıyor