Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş

TUĞBA ÖZER-GERÇEK GÜNDEM

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala ve Gezi davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamış, ardından da 19 Temmuz’da Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Talebine bir hafta boyunca yanıt alamayan Türkeş sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Adalet Bakanını “Dosyayı sümenaltı etmeye çalışmakla” suçlamıştı.

Türkeş bu siteminden bir gün sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Bakanlığın ziyaret talebini onayladığını duyurmuştu.

'YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU'

Türkeş’in açıklamalarına dün yanıt veren Bakan Tunç, Türkeş’i aradığını belirterek “Milletvekillerimiz de kendi yakınları olmasa dahi başvurduklarında makul bir süre içerisinde o görüşmeleri biz sağlıyoruz. Sayın Türkeş’in talebi de bu şekildeydi. Bizim bu konuda ‘Görüştürmeyeceğiz’ gibi bir bildirimde bulundurmadan, görüşme gününü kararlaştırmaya çalışırken bir açıklama yaptı. Açıklamasında dosyanın sümenaltı edildiği gibi ifadeler kullanmıştı. Ben kendisini aradım. Adalet Bakanlığı’nda hiçbir dosya sümenaltı edilmez” dedi.

Bakan ve Türkeş arasında gerçekleşen telefon görüşmesini sorduğumuz AKP’ye yakın bir kaynak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eleştiri dolu paylaşım sonrası Türkeş’i arayarak özür dilediğini ve “bir yanlış anlaşılma oldu” dediğini aktardı.

DİLEKÇEYE HALA YANIT YOK

Öte yandan 8 Temmuz’da Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin tarafından Adalet Bakanlığı’na hükmün kanun yönünden bozulması ve yeniden bir yargılama yapılması için dilekçe verilmişti. Kavala, 25 Nisan 2022'de açıklanan kararla " Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, casusluk suçlamasından ise beraat etmişti.

Dilekçede oluşturulan algının aksine Kavala’nın casusluktan beraat ettiği vurgulanarak, hükümet sisteminin 2018’de değiştiği bu nedenle “Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Suçu”nun ortadan kalmış olduğu ifade edildi.

Bakan Tunç açıklamalarında bu dilekçeye de değinerek "Yeniden yargılamayla ilgili bir başvuru söz konusu oldu. 13'üncü Ağır Ceza yeniden yargılama talebini reddetmişti. 14'üncü Ağır Ceza da itirazı reddetti. Sonrasında kanun yararına bozma dilekçesiyle Adalet Bakanlığına başvuruldu. Tabii buradan yeniden yargılamayla ilgili sebep olarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu bakımından parlamenter sistem hükümet döneminde işlenen bir suç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, o nedenle suçun mağduru değişmiştir gibi bir gerekçe sunuldu. Bu gerekçeyi bakanlık olarak uygun görmedik” demişti.

Söz konusu dilekçeye 23 gündür bakanlıktan bir dönüş yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem