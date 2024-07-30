Baskın, Yazılama, Halay... DEM Parti'den Sert Tepki: Kürt Düşmanlığına Hizmet Ediyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van İl Binası'na gerçekleştirilen operasyonda İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'HAKSIZ, HUKUKSUZ GİRİŞİMLER'

Bakırhan'ın bir diğer gündemi ise Van ve Diyarbakır'da Kürtçe trafik uyarılarına yapılan yazılamalar ve Kürtçe halay sonrası yapılan gözaltı/tutuklamalar vardı. "Caddelerdeki Kürtçe yazılamaların silinmesi ve halay avıyla başlayan Kürt düşmanlığının bir devamı olan bu haksız, hukuksuz girişimler derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullanan Bakırhan, "Arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Bu faşizan zihniyeti asla kabul etmiyoruz" diye tepki gösterdi.

'HAKLI DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Bakırhan'ın ifadeleri şöyle:

"Bu saldırılar, sadece DEM Partiye veya bir gruba yönelik değildir. Bu saldırılar, demokratik siyasete, farklı düşüncelere ve kimliklere yöneliktir. Bu saldırılar Van halkının iradesine yöneliktir. Bu saldırılar, Kürt düşmanlığına ve toplumsal ayrışmaya hizmet etmektedir. Bu saldırılar, bizi yıldırtamaz, bizi susturamaz! Bizler, haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem