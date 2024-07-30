Tartıştığı Kadını Uzun Namlulu Silahla Vurdu

Eyüpsultan'da arkadaşların tartışması kanlı bitti. Çalıştığı iş yerinin deposundan uzun namlulu silah alan erkek, kadın arkadaşını sırtından vurdu.

Tartıştığı Kadını Uzun Namlulu Silahla Vurdu

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail Keçi, Sezai A ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail Keçi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Keçi, arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti. Bunun üzerine Kartal ve arkadaşları da Keçi'nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail Keçi, bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, saldırgan İsmail Keçi'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Keçi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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