Sosyal Medyada Cadı Avı: Kürtçe Şarkı Dinleyenler ‘Örgüt Propagandası’ ile Gözaltına Alınıyor

Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken, şarkıya eşlik edip bunu sosyal medya hesabından paylaşan kişiler, "Örgüt propagandası" yapma iddiasıyla gözaltına alınıyor. Son olarak bir kadın dinlediği Kürtçe şarkıyı sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alındı.

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Sosyal Medyada Cadı Avı: Kürtçe Şarkı Dinleyenler ‘Örgüt Propagandası’ ile Gözaltına Alınıyor

Kürtçe şarkı eşliğinde çekilen halay, hatta Kürtçe şarkı dinlediğini paylaşmak suç oldu!

Mersin’de sahilde ‘Kürtçe’ şarkı eşliğinde halay çektiği ve bunu sosyal medyada paylaştığı için 9 genç hedef gösterilmiş, ardından çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt propagandası" yapma iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bu olay tepki çekerken, bugün İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, 11 kişi farklı tarih ve düğünlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde çektikleri halay sebebiyle gözaltına alındı. Ayrıca Ağrı Doğubeyazıt'ta polis bir düğüne ve birçok eve baskın yaptı. Gözaltına alınanlar kişiler, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri gerekçesiyle “örgüt propagandası” yapmakla suçlandı.

Sosyal medyada yöresel kıyafetlerini giyip halay çekip Kürtçe şarkı söyledikleri için linçe uğrayan ve “terörist” yaftalamasına uğrayan kişiler hakkında karalama kampanyası sürerken, bir tepki çeken gözaltı kararı daha gündeme geldi.

İstanbul’da yaşayan ve trafikte şahsi aracında çalan Kürtçe şarkıya eşlik eden bir kadın, “örgüt propagandası” yapma suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyadaki bu cadı avları sürerken, anadilinde şarkı söyleyip halay çeken kişilerin paylaşımlarının sosyal medya hesaplarından kaldırıldığı bilgisi de verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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