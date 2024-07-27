Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince bir mekana operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y.K. hakkında da adli işlem başlatıldı.

1 Ton 100 Kilo Kaçak Tütün Bulundu1 Ton 100 Kilo Kaçak Tütün BulunduGüncel

Kaynak: İHA

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