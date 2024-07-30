İddia: Eski AKP'li Vekilin Yeğeni Alkollü Araç Kullanırken Bir Kişinin Ölümüne Sebep Oldu!

İstanbul'da 19 yaşındaki Said Altaca ve annesi Sevim Altaca ile saat 00.30 sularında taksiye binmek üzereyken hızlı bir şekilde yola giren Mehmet Ali Dilek yönetimindeki Range Rover marka aracın altına kaldı. Anne Sevim Altaca yolun yanına savrulurken, oğlu arabanın önünde metrelerce yerde sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Said Altaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Altaca’nın ölümüne neden olan Dilek’in 0,8 promil alkollü olduğu öğrenilirken, eski AKP Isparta Milletvekili Mehmet Sait Dilek’in yeğeni olduğu iddia edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Dilek, 24 Temmuz 2024 tarihinde verdiği ilk ifadesinde, az miktarda alkol kullandığını belirterek, "Kardeşimin önemli bir durumu ortaya çıkınca mecbur araba kullanmak zorunda kaldım. Yakın mesafe olduğu için de sorun olmayacağını düşündüm. Yola çıkıp kelebek çizdim. İleride taksinin park halinde olduğunu gördüm. Soldan araç geliyor olabileceğini düşünerek aracı sağa kırdım. Aksi halde yolculara çarpmak zorunda kalacaktım. Sağa kırdım ama yine de kazaya engel olamadım. 112’yi aradım. Olayda kusurum yoktur" dedi.

Savcılık ilk ifadesinin ardından Dilek’in adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki Said Altaca hayatını kaybedince avukatlar soluğu savcılıkta aldılar. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Avukat Hüsniye Karakuş’un itirazını hemen işleme alarak Mehmet Ali Dilek için gözaltı kararı çıkardı. İkinci ifadesinde Dilek, ‘’Meydana gelen olay bir kazaydı. Psikolojik olarak çok etkilendim. Taksici hiçbir önlem almamıştır. Ben yolcuları göremedim. Çok üzgünüm’’ dedi. Bakırköy 3’ncü Sulh Hakimliği, Mehmet Ali Dilek hem de taksi şoförü İbrahim Akgün’ün tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Dilek ve Akgün Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Altaca ailesinin avukatı Hüsniye Karakuş, olayın basit bir trafik kazası olmadığını belirterek şunları söyledi:

"’Bu olay kaza olarak değerlendirme mümkün değildir. Şüpheli Mehmet ali dilek İstanbul’un göbeğinde alkollü olarak hız sinirinin oldukça üzerinde bir hızla araç kullandığı İçin olay meydana gelmiş ve maalesef 19 yaşında hayatının baharında bir genç hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle olayı basit bir trafik kazası olarak değerlendirmek hayatını kaybeden gencecik insana haksızlık olacaktır.Olayın meydana geliş şekline göre Mehmet Ali Dilek yönünden suç vasfı ‘olası kastla adam öldürme’ olarak değerlendirilmelidir. Aksi durum vicdanları zedeleyecek ve adalete olan güveni sarsacaktır.Anne baba oldukça zor bir süreç geçirmektedir. Umuyoruz ki yargı yoluyla anne babanın az da olsa acısı hafifletebilecektir. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin yerini bulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."