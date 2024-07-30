Simidin Gramajı Düştü, Fiyatına Zam Geldi

Samsun'da simide yapılan zam ne esnafı ne müşteriyi memnun etti. 85 gramı 7,5 TL’den satılan simidin gramajı 80'e düşürüldü, fiyatı ise 10 TL'ye çıkarıldı.

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Simidin Gramajı Düştü, Fiyatına Zam Geldi

Samsun’da 85 gramı 7,5 TL’den satılan simidin gramajı 80'e düşürülürken fiyatı da 10 TL’ye çıkarıldı. Alınan bu kararla simit ve ekmeğin fiyatı eşitlendi.

2023 yılının Ağustos ayında 5 TL’den 7,5 TL’ye yükseltilen simitte 27 Temmuz itibarıyla fiyat güncellemesi yapıldı. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ile Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler’in imzası ile yürürlüğe giren kararla birlikte 85 gram olan simidin gramajı 80 grama düşürülürken, fiyatı da 7,5 liradan 10 TL’ye yükseltildi. Simidin yeni fiyatından hem satıcılar hem de alıcılar memnun kalmayarak. simidin ekmekle aynı fiyat olmasını eleştirdi.
Simidin Gramajı Düştü, Fiyatına Zam Geldi - Resim : 1

ESNAF ZAMDAN MEMNUN DEĞİL

Yıllardır simit satarak geçimini sağlayan esnaf Erkan Altun, “Simit satışlarımızda durgunluk yaşanıyor. Ekmek ile simit aynı fiyat oldu. Vatandaş da bunu ifade ediyor. Ben simitçi olarak bu zamdan memnun değilim. Satışlar çok düştü. Bizce fiyatlar düşürülmeli. Ekmeğe zam gelmedi ki simide zam gelsin. Vatandaşa yazık. Bazı fırınlarda 7,5 liraya bile ekmek satılıyor. Bu durumda simide zam yapılması iyi olmadı” dedi.

Yeni tarifeden simit alan vatandaşlar ise simit fiyatlarının 250 gram somun ekmek ile aynı seviyeye geldiğini, uygulanan zamlı tarifenin anlamsız olduğunu ve simide yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA

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Simit Zam Samsun
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