İzmir'de Yerleşim Yerine Yakın Yangın

İzmir Menemen'de orman dışı alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı yer ise yerleşim yerlerine yakın. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

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İzmir'de Yerleşim Yerine Yakın Yangın

İzmir’in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'nde orman dışı alanda saat 10.10 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10.20’de ilk müdahale yapıldı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Kaynak: ANKA

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