Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın, akşam üzeri saatlerinde başlayarak rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Yangın fabrika
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