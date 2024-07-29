Elazığ'da Dilencinin Bir Günlük Kazancı Herkesi Şok Etti

Elazığ'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Bir dilencinin günlük kazancı ise görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da Dilencinin Bir Günlük Kazancı Herkesi Şok Etti

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ'da Dilencinin Bir Günlük Kazancı Herkesi Şok Etti - Resim : 1

BİR GÜNDE 10 BİN 780 LİRA TOPLADI!

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu.

BİR YILDA SERVETE TEKABUL EDİYOR

Dilencinin bir günde kazandığı paranın bir yıllık karşılığı ise 3,5 milyon TL'nin üzerine tekabul ediyor.

Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

Yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, “Bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığımız dilenci operasyonunda Gazi Cadde'si üzerinde dilencilik yapan şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst aramaları sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para çıkmıştır.

'İNSANLARIN DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR EDEREK...'

Şahıs adına tutanak tutularak kayıt altına alınmıştır ayrıca şahsa yönelik idari tespit tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyoruz. İnsanlarımızın dini duygularını istismar ederek günlük kazançlarını görüyorsunuz. Bir günde 10 bin 780 lira para kazandı.

Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde bu kadar para kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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