Manisa'da Trafoda Yangın: 4 Araç Hasar Gördü, 1 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik trafosunda patlama sonucu çıkan yangın, park halindeki 1 kamyonet ve 3 otomobile sıçradı. Yangında araçlar hasar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 1 kişi yaralandı.

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Manisa'da Trafoda Yangın: 4 Araç Hasar Gördü, 1 Kişi Yaralandı

Subaşı Mahallesi Kervanyolu üzerindeki elektrik trafosu, saat 14.30'da patlayarak alev aldı. Alevler, park halindeki 1 kamyonet ile 3 otomobile sıçradı. Durumu fark edenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında Hüseyin Kubilay'a ait 45 HU 659 plakalı otomobil küle dönerken, diğer araçlar da hasar aldı. Alevlere müdahale etmeye çalışan esnaf Halit Akyıl (52) da ellerinden yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyıl, tedaviye alındı.

'BİRİLERİ ÖLMEDEN HAREKETE GEÇİLSİN'

Otomobili hasar görev Ayşenur Atıcı, "Bu olay ölümle de sonuçlanabilirdi. Benim aracım dahil olmak üzere 4 araç yanarak hasar gördü. İçinde olabilirdik, çocuğumuz olabilirdi. O kadar korktuk ki, herkes sokağa döküldü. Allah rızası için yetkililerimiz harekete geçsin. Birileri ölmeden harekete geçilsin. Bir anda bir ses duyduk ve dışarı fırladık. Öyle bir duman çıktı. Sonra araba aklıma geldi. Bir saat önce buraya park etmiştim. Yangının içinden çalıştırıp, çekmek zorunda kaldım. Orada alev alsaydı; ben de arabanın içinde yanabilirdim" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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